Les coiffures incontournables pour être tendance cette saison

La mode est un univers en constante évolution qui ne cesse de surprendre et d’innover. Les tendances capillaires ne font pas exception, et chaque saison apporte son lot de nouveautés et de styles incontournables. Cette année, les coiffeurs et les influenceurs du monde entier ont mis en avant des coiffures audacieuses, élégantes et faciles à adopter pour briller en société. Que l’on souhaite adopter un look glamour, sophistiqué ou décontracté, il y a une coiffure pour chaque personnalité. Voici donc un tour d’horizon des coiffures phares qui feront fureur dans les prochains mois.

Tendances cheveux de la saison : quoi de neuf

En ce qui concerne les tendances capillaires de la saison, on peut remarquer que les coupes courtes sont plus populaires que jamais. Les cheveux courts ont toujours été un choix audacieux et avant-gardiste pour les femmes. Cette année, ils reviennent en force sur le devant de la scène avec des coupes asymétriques, effilées ou encore pixie cut. Le court est une option idéale pour celles qui veulent se démarquer tout en ayant un style facile à entretenir.

Il n’y a pas que le court dans la vie ! Les coiffures longues ont aussi leur place dans les tendances capillaires 2021-2022. La frange rideau est notamment très prisée cette saison car elle apporte une touche romantique et bohème à toutes les tenues. Pour celles qui préfèrent garder leurs cheveux longs sans trop d’efforts, optez pour une coupe en V ou droite parfaitement lisse.

Les accessoires sont aussi essentiels pour sublimer sa coiffure et ajouter du peps à son look quotidien. En 2021-2022, on privilégie notamment les bijoux de tête comme des barrettes XXL ou encore des headbands colorés pour donner du caractère aux mises en beauté.

Cette nouvelle saison capillaire s’annonce riche en créativité et promet des looks variés allant du chic au casual-chic tout en restant dans l’air du temps grâce aux styles épurés mais originaux qu’elle propose.

Coupes courtes : le choix des stars

Les coupes courtes sont aussi une excellente option pour les femmes qui recherchent un style plus mature et sophistiqué. Les coiffures courtes peuvent être portées de manière formelle ou décontractée selon l’occasion, ce qui les rend très polyvalentes. Une coupe courte bien exécutée peut aussi mettre en valeur certains traits du visage tels que la mâchoire ou encore les pommettes.

Pour celles qui veulent ajouter une touche d’avant-garde à leur look, on recommande de se tourner vers des options comme la coupe garçonne avec une nuque rasée et des côtés effilés pour créer un effet volumineux sur le dessus de la tête.

La tendance actuelle est aussi aux coupes texturées avec des dégradés subtils pour donner du mouvement aux cheveux et ainsi éviter un aspect plat. La coupe bob est particulièrement populaire cette saison; qu’elle soit droite, lob (long-bob) ou encore inversée, elle permet de jouer avec différentes longueurs tout en restant élégante.

Il existe aussi plusieurs façons d’ajouter une touche personnelle à sa coupe courte pour lui donner plus de caractère. Par exemple, on peut essayer différentes couleurs telles que le blond platine ou encore le rouge intense pour attirer tous les regards ! On peut aussi opter pour une frange asymétrique ou balayée sur le côté afin d’encadrer joliment son visage.

Il y a donc toutes sortes d’options possibles quand il s’agit de coupes courtes ! Que vous soyez fanatique du court pixie cut ultra-court ou plutôt adepte de la texture avant-gardiste, il y a une coupe courte qui conviendra à toutes les femmes.

Coiffures longues : les incontournables

Pour celles qui préfèrent les cheveux longs, il y a aussi des options pour toutes les occasions. Les longues crinières sont souvent associées à une certaine féminité et peuvent être portées de façon romantique ou plus rock.

La tendance actuelle en matière de coiffures longues est la coupe en dégradé avec des mèches effilées pour créer un effet léger et vaporeux. Cette coupe fonctionne particulièrement bien pour les cheveux fins, car elle leur donne du volume et du mouvement sans devoir opter pour un carré court.

Les raies au milieu sont aussi très populaires cette saison, donnant aux cheveux l’air naturel tout en encadrant joliment le visage. Pour ajouter une touche d’originalité à cette coiffure classique, on peut essayer différentes textures telles que des boucles légères ou encore un aspect wavy grâce à l’utilisation d’un fer à friser.

Il existe aussi plusieurs façons créatives de porter ses cheveux longs. Par exemple, la queue-de-cheval haute est parfaite si vous cherchez une option rapide mais élégante ; tandis que la tresse française permettra quant à elle d’ajouter une touche bohème chic !

Il ne faut pas oublier non plus les extensions capillaires comme solution temporaire si vous voulez expérimenter avec différents styles sans avoir besoin d’attendre que vos propres cheveux poussent.

Que l’on préfère arborer des coupes courtes ou plutôt chouchouter ses longues mèches, il y a des options pour tous les goûts.

Pour sublimer sa coiffure, il existe aussi une multitude d’accessoires tendance pour cette saison.

Les barrettes, par exemple, font un retour en force. Finies les barrettes discrètes et monotones ! Les modèles actuels sont ornés de perles, de strass ou encore de motifs à fleurs. Elles peuvent être portées seules ou en accumulation pour plus d’originalité.

Les bandeaux ont aussi la cote cet été. Ils permettent de maintenir les cheveux sur le front tout en apportant une touche bohème à la coiffure. Pour un look plus sophistiqué, on peut opter pour des bandeaux plus larges avec des détails dorés ou argentés.

Le fameux chouchou, quant à lui, est toujours aussi pratique pour attacher ses cheveux rapidement tout en ajoutant une note rétro chic à son look.

Si vous voulez jouer la carte du romantisme et ajouter une touche printanière à votre coiffure, pensez aux fleurs dans les cheveux. Que ce soit avec des petites fleurs délicates ou des grosses pivoines colorées, elles seront parfaitement assorties aux tenues légères et aériennes que l’on porte pendant cette période estivale.