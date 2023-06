Les accessoires tendance à adopter pour être stylé cet automne/hiver

Alors que les feuilles commencent à tomber et que les températures se rafraîchissent, il est temps de penser à adapter sa garde-robe aux tendances automne/hiver. Cette saison, la mode met en avant des accessoires originaux et élégants pour sublimer vos tenues et vous tenir chaud. Entre les foulards aux motifs audacieux, les chapeaux et bonnets incontournables, les sacs à main structurés et les bijoux imposants, il y en a pour tous les goûts et tous les styles. Découvrez les indispensables pour être à la pointe de la mode tout en affrontant le froid avec élégance et audace.

Écharpes XXL : l’accessoire cosy à adopter cet hiver

Les écharpes XXL pour un look cosy sont définitivement l’un des must-have de cette saison. Parfaitement adaptées aux températures fraîches, elles apportent une touche d’élégance et de confort à votre tenue tout en protégeant votre cou du froid hivernal. En plus d’être pratiques, les écharpes XXL sont aussi très esthétiques avec leurs motifs originaux et leur texture douce et moelleuse.

Pour un look décontracté mais tendance, optez pour une écharpe oversize dans des tons neutres comme le beige ou le gris clair. Associée à un jean slim et à un pull en maille épaisse, elle donnera à votre tenue une allure chic sans effort. Pour celles qui préfèrent les couleurs plus vives ou les motifs audacieux, il existe aussi des modèles colorés ornés de rayures ou de carreaux.

N’hésitez pas à jouer sur la longueur : plus l’écharpe sera longue, plus vous pourrez l’enrouler autour de votre cou pour créer un effet cocooning ultra-confortable. Les écharpes XXL se portent aussi bien avec un manteau qu’avec une veste en cuir ou même sur une robe légère pour ajouter une touche bohème-chic à votre tenue.

Bottes hautes à talons : l’incontournable pour une touche d’élégance

En plus des écharpes XXL, les bottines à talons sont aussi un accessoire indispensable pour un look élégant et tendance cet automne/hiver. Toutefois, cette saison, c’est la version haute qui est particulièrement en vogue. Les bottines hautes à talons offrent une silhouette allongée et svelte tout en maintenant vos pieds bien au chaud.

Il existe de nombreux modèles différents pour tous les goûts et styles personnels. Pour celles qui préfèrent un style classique, optez pour des bottines noires ou marron avec une forme ajustée à la jambe et un petit talon carré. Cette option convient parfaitement aux tenues professionnelles mais peut aussi être portée avec des pièces plus casual comme un jean skinny noir ou bleu foncé.

Pour celles qui souhaitent ajouter une touche d’originalité à leur look, il y a aussi des bottines hautes disponibles dans des tons vifs tels que le rouge brique ou le vert forêt ainsi que dans divers motifs comme l’imprimé animalier ou l’effet serpent.

Les bottines hautes peuvent être portées avec presque toutes les tenues : jupettes plissées, jeans slim taille haute ou robes longues fluides sont autant de choix possibles selon votre humeur du jour. Associées à une robe mi-longue imprimée florale et une ceinture fine sous la poitrine pour marquer votre taille, elles donneront une allure bohème chic très prisée cet automne/hiver.

S’il fait vraiment froid dehors, vous pouvez même porter vos bottes par-dessus des collants opaques pour un effet tendance et original.

Les bottines hautes à talons sont incontestablement l’un des accessoires phares de la saison. Qu’importe votre style ou vos préférences en matière de couleur et de motif, il existe forcément une paire qui saura vous satisfaire tout en ajoutant une touche d’élégance à votre tenue.

Chapeaux en laine : le must-have d’un style rétro

En plus des bottines hautes à talons, un autre accessoire tendance pour cette saison est le chapeau en laine. Ce dernier offre une solution pratique et élégante pour protéger votre tête du froid tout en ajoutant une touche rétro à votre look.

Les chapeaux en laine se déclinent dans une variété de styles différents. Le béret, par exemple, est un choix populaire chez les fashionistas cet automne/hiver. Il peut être porté incliné sur le côté ou bien droit sur la tête selon vos préférences personnelles et ajoute instantanément une touche française chic à votre tenue.

Pour celles qui recherchent un modèle plus traditionnel, il y a aussi les chapeaux cloches. Ces derniers rappellent les années 1920 et sont souvent associés au glamour hollywoodien de l’époque. Ils ont aussi la particularité de s’adapter parfaitement aux formules casual comme habillées.

Le chapeau fedora est aussi très prisé cette saison. Avec sa forme caractéristique renforcée par des teintures subtiles ou des imprimés discrets, ce type d’accessoire apportera beaucoup d’allure à n’importe quelle tenue.

Pour relever encore davantage leur style avec ces chapeaux en laine, certain(e)s opteront pour des coloris vifs ou originaux comme le bordeaux, le vert sapin ou même léopard-printed. L’avantage principal du chapeau en laine réside dans son adaptabilité : que vous cherchiez simplement quelque chose pour compléter votre tenue ou bien que vous cherchiez à donner une touche de personnalité à votre style, un chapeau en laine est un choix judicieux. Associés avec des manteaux longs et épais, des pulls cosy et autres pièces chaudement agréables pour l’hiver, ces accessoires sauront ajouter une touche chic sans effort.

Les bottines hautes et les chapeaux en laine sont deux accessoires tendance à adopter cet automne/hiver. Ils permettent d’ajouter une touche d’élégance tout en restant confortablement vêtus même par temps froid.

Sacs en cuir structurés : l’allure chic assurée

En matière d’accessoires, les sacs en cuir structuré sont aussi un choix incontournable cette saison. Contrairement à leurs homologues plus souples et décontractés, ces sacs offrent une allure résolument chic et sophistiquée.

Les sacs en cuir structuré se caractérisent par leur forme rigide, qui maintient la silhouette même lorsque le sac est vide. Ils peuvent être portés aussi bien pour des occasions formelles que décontractées et s’accordent parfaitement avec des tenues allant de la robe midi fluide aux jeans skinny.

Le sac cartable, notamment, fait son grand retour sur le devant de la scène mode cet automne/hiver. Avec ses lignes épurées et sa structure solide renforcée parfois de rivets ou autres décorations subtiles, il offre non seulement un côté pratique mais aussi une touche vintage très appréciée. Il peut être porté en bandoulière comme à l’épaule selon vos goûts personnels.

Pour celles qui préfèrent les modèles plus grands pour y ranger toutes leurs affaires du quotidien ou encore pour aller au travail ou en cours, le sac cabas sera parfaitement adapté. Souvent doté d’une fermeture zippée pour protéger vos affaires personnelles tout en restant stylé, ce type de sac vous accompagnera partout où vous irez cet hiver.

Si vous cherchez quelque chose d’un peu différent des designs classiques mentionnés ci-dessus, pourquoi ne pas opter pour un sac en cuir structuré avec des détails originaux ? Des chaînes, des boucles, des zips et autres ornements peuvent apporter une touche de personnalité à votre sac tout en ajoutant du peps à votre tenue.

Les sacs en cuir structuré sont donc un indispensable pour toutes celles qui cherchent à ajouter une touche d’élégance et de sophistication à leur look. Associés aux bottines hautes et aux chapeaux en laine mentionnés précédemment, ils vous permettront de rayonner cet automne/hiver tout en restant confortablement vêtues.