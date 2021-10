Est-ce mal de boucler les cils ?

Avec de beaux cils épais et recourbés, ils peuvent vraiment faire ressortir vos yeux. Qui Il ne veut pas ça ? Mais pour beaucoup d’entre nous, il faut un peu plus de compétences pour obtenir cette courbure parfaite pour vos cils. Beaucoup de gens se demandent s’il est mauvais de boucler votre des cils tous les jours ?

Recourbe-cils tous les jours est en fait une mauvaise idée. Des recherches ont montré que les cils sont extrêmement sensibles, donc l’utilisation d’une mauvaise technique ou le fait d’avoir du mascara séché sur votre bigoudi peut endommager vos cils et même les faire tomber.

Bien qu’il existe des techniques professionnelles que vous pouvez maîtriser et que de nombreuses femmes l’ont fait avec un soin exceptionnel tous les jours pendant des années et des années, lorsque vous êtes nouveau dans ce domaine, vous devez utiliser la technique avec parcimonie.

Il n’est pas non plus facile de trouver les mains dans l’angle approprié requis pour recourber vos cils. Pour cette raison, il est préférable d’éviter de friser vos cils tous les jours.

D’autres femmes utilisent les mauvais types d’outils de curling aussi. C’est un autre problème car il peut entraîner une tension inutile sur vos follicules pileux. Lorsque cela se produit, ils ont tendance à se casser et à tomber.

Vous peut penser qu’il n’est pas si difficile de serrer un recourbe-cils sur vos cils, mais encore une fois, ce n’est pas exactement comme ça que ça se passe. Vous ne devriez pas être en train de serrer avec force extrême. Et les cils sont des poils qui doivent être conditionnés et choyé. Lorsque vous ne les nourrissez pas, ils finiront par devenir secs et cassants et qui les feront casser lorsque vous friserez vos cils.

Donc, Si vous voulez boucler vos cils régulièrement, vous devez vous assurer de mettre en temps, en efforts et en dépenses pour bien faire les choses. Vous serez heureux de l’avoir fait quand vous avez des cils qui ont l’air pulpeuses et qui prospèrent.

Garder en lisant et vous découvrirez les dangers qui se cachent pour vos cils, ainsi que la façon dont vous peut les chouchouter et les gâter en des cils sains, beaux et recourbés que vous allez J’adore se montrer !

Pourquoi ? c’est mauvais de recourbez vos cils tous les jours

Vous sachez ce qu’ils disent de trop de bonnes choses. C’est vrai avec le curling vos cils aussi. Il y a de très bonnes raisons pour lesquelles les experts vous conseillent prenez une pilule de froid sur le curling des cils. Lisez la suite pour le savoir !

— Vous sortez vos cils

Parce que la technique de friser correctement vos cils sans les abîmer est celle qui vous devez perfectionner, il y a de fortes chances que vous exercez trop de pression sur votre ligne de cils délicate et les cils eux-mêmes. Cela peut vous amener à Les arracher accidentellement. L’utilisation d’un recourbe-cils provoque un traumatisme aux cheveux des follicules sur la ligne des cils, quelque chose que vous voulez absolument éviter. Car si vous Continuez cet abus, vous n’aurez plus de cils à recourber.

Et Si vous continuez à infliger cette torture à vos cils, ils ne repousseront pas. Il est très important d’utiliser un toucher très doux et de nourrir vos cils. Vous ne laisserait pas le Les cheveux sur votre tête deviennent secs et cassants, n’est-ce pas ? Dans l’événement vous avez beaucoup coloré ou traité vos cheveux sur votre tête, vous avez peut-être J’ai remarqué une texture grossière et sèche que vous n’aimez pas. La même chose peut se produire. lorsque vous ne vous souciez pas de vos cils.

Beaucoup d’entre nous sont prompts à les frapper avec le recourbe-cils et à leur appliquer du mascara. Cependant, beaucoup d’entre nous sont très coupables d’avoir oublié de conditionner et d’aimer ces cils. Ils ne resteront pas jeunes et pleins pour toujours, vous savez.

Afficher sur Amazon Si vous devez boucler vos cils, gardez le pour une occasion spéciale. Ou choisissez Maybelline’s Lash Mascara lavable sensationnel (lien Amazon) doté d’une baguette de curling pour résoudre le problème sans arracher les cils. Les cils ont besoin d’un repos du curling et du maquillage. Mais tout ce serrage et ce sertissage font vraiment un nombre sur eux, alors soyez sélectif quant au moment où vous les bouclez.

— Vous augmentez le risque d’infection oculaire

Si vous avez déjà eu une infection oculaire de quelque nature que ce soit auparavant, vous savez à quel point cela n’est pas amusant est. Les paupières sont également sujettes aux infections. Vous voyez, il y a toujours des bactéries qui rôde autour du contour des yeux. Ils traînent sur vos cils. C’est plutôt dégueulasse.

Bref, pour les mêmes raisons, les maquilleurs et les experts de la santé vous conseillent de lancer votre tube de mascara et achetez-en un nouveau tous les 3 mois, vous devriez le regarder avec Ce recourbe-cils. À quand remonte la dernière fois que vous l’avez nettoyé ? Si la réponse est jamais ou c’était plus long qu’il y a quelques jours, il faut commencer une nouvelle habitude de s’assurer que vous nettoyez ça.

Quand On ne le nettoie pas, les bactéries s’y accumulent. Également, poussière et autres des particules pénètrent aussi sur ce morceau de caoutchouc. Et tu ne fais que grimper tout ça grossièreté directement sur la ligne des cils. Ew.

Tous les semaine, désinfectez-le avec une lingette antibactérienne douce et propre. Cela aidera à supprimer toute particule de maquillage, bactéries et autres impuissures qui pourraient provoquer la formation de vos yeux enflammer et devenir tout fous juste avant ce grand rendez-vous.

— Vos paupières peuvent être irritées

Do Vous avez souvent les yeux secs, rouges et irrités ? Votre recourbe-cils est peut-être à blâmer. Les particules du mascara peuvent pénétrer dans ces petits pores producteurs d’huile que vous avez Je me suis mis sur ta paupière et je les bloque. Ils s’appellent les pores de la glande de Meibomius et ils produisent l’huile dont vos yeux ont besoin pour obtenir ce film lacrymographique stable. Alors, quand vous obstruez ces pores, vous vous retrouvez avec une inflammation chronique connue sous le nom de postérieur méibomite. C’est généralement la raison pour laquelle les yeux secs apparaissent pour vous affliger.

Certains disent que vous devez appliquer votre mascara avant de recourber vos cils, ce qui n’est pas le cas recommander. Cela ne fait que générer plus de restes de crasse qui peuvent causer des problèmes pour Tes yeux. Gardez-le propre – à la fois le recourbe-cils et vos cils – avant curling.

Autres les choses à prendre en compte sont l’état de votre recourbe-cils. Est-ce que le Le caoutchouc est encore mou ? S’il est desséché et craquelé, il est temps d’en faire un nouveau. Et si vous êtes allergique au nickel, vous devriez investir dans une allergie au nickel. C’est un peu plus cher, mais si vous aimez friser vos cils, ce sera Cela vaut la peine d’éviter les tracas d’irritation provoqués par vos allergies.

Pour Pour toutes ces raisons, il est préférable d’éviter de friser vos cils tous les jours. Mais pour lorsque vous voulez boucler vos cils, continuez à lire pour découvrir la meilleure façon de faites-le avec un minimum de dégâts.

sont vous obtenez Prêt à partir en ville ? Si c’est le cas, vous voudrez probablement boucler votre des cils pour un maximum de glamour qui rehaussent les yeux. Voici les étapes à suivre pour bouclez vos cils sans leur faire de mal.

— Utilisez un sérum pour cils avant de boucler vos cils

Comme mentionné précédemment, vos cils ressemblent à n’importe quel poil. Si vous n’avez pas conditionné et prenez soin des cheveux sur votre tête, ce serait un gâchis brûlant. Pourtant, il semble que nous Oublie que les cils ont besoin d’amour aussi. Si vous voulez qu’ils restent souples et doux, vous devez utiliser du sérum pour cils. Cela va infuser vos cils avec nutriments et humidité pour qu’ils deviennent sains, forts et longs. Faites-en une partie de votre routine quotidienne à partir d’aujourd’hui !

Infini Lash est l’un que de nombreux experts recommandent en raison de sa composition stellaire de plantes, minéraux, vitamines et polypeptides. La clé est de l’utiliser tous les dans le cadre de votre rituel de beauté. Lorsque vous le ferez, vous constaterez une différence dans la façon dont vos cils ont l’air et la sensation.

— Recourbe-cils puis mascara

sont Vous êtes le genre de femme qui met d’abord du mascara, puis des boucles ? Nous devons le faire Arrêtez-vous de cette habitude maintenant. Comme mentionné précédemment, suffisamment de bactéries et de crasse s’accumulent sur votre recourbe-cils tel qu’il est. Vous ne voulez pas d’accumulation de mascara entrer dans ce mélange aussi.

Sur De plus, votre recourbe-cils peut coller au mascara et retirer les cils. Si cela ne vous dissuadait pas, réfléchissez à la façon dont vous aurez plus de bavure potentiel si vous bouclez après l’application de votre mascara.

De Bien sûr, vous pouvez mettre votre fard à paupières et votre eye-liner avant de friser vos cils. Mais encore une fois, n’oubliez pas de nettoyer vos outils de beauté religieusement. Certaines femmes ont même trouvez que le recourbement des cils juste avant de vous maquiller les yeux est la voie gagnante. Tant que vous ne le ferez pas après avoir mis ça sur le mascara, on dit de faire ce qui vous met à l’aise, mais vous feriez mieux de le faire rapide. Vos cils perdra cette boucle si vous l’appliquez devant vos yeux ombre et eye-liner !

Un autre Conseil de pro : bouclez un œil à la fois !

Idéalement, vous allez appliquer votre maquillage pour le visage et le faire fixer. Ensuite, vous passerez à la fard à paupières et eye-liner. Ensuite, vous allez recourber un œil, l’enduire de votre mascara, puis répétez le processus sur l’autre œil. Cela devrait vous donner courbure maximale et verrouillez-la en place. Vous pouvez même sceller l’affaire avec un brosse à mascara pour que vous ayez des cils extra-beaux !

— Choisissez un bigoudi de haute qualité pour éviter d’abîmer vos cils

Un Le recourbe-cils est quelque chose que vous allez avoir pendant un certain temps. Il est important de Investissez dans une bonne entreprise. Les produits bon marché ne serviront qu’à endommager votre ligne de cils. Un Ce que vous voulez éviter, c’est un recourbe-cils avec une prise glissante. Vous n’avez pas Je veux qu’il attrape vos cils et qu’il les retire. Obtenez-en un qui a un excellent prise en main.

Un autre point dans le choix d’un cil de qualité curler est de trouver celui qui correspond à la courbe de la ligne des cils. De cette façon, il peut saisir toute la largeur de vos cils sans les rater. Évitez donc de choisir ceux qui sont plus courbés.

— Ne chauffez pas votre recourbe-cils

Avez-vous entendu le conseil de chauffer votre recourbe-cils avec votre sèche-cheveux pendant quelques secondes pour obtenir une meilleure boucle ? Oh, s’il vous plaît, ne faites pas ça ! Ils fabriquent également des bigoudis chauffants. Et bien que tant de gens jurent que ce sont les meilleurs, ils ne le sont certainement pas pour ceux qui débutent dans le curling des cils.

Tout d’abord, Ne chauffez pas votre recourbe-cils. Si vous le faites, vous risquez de compromettre la pièce en caoutchouc et causer toutes sortes de problèmes de cils. De plus, vos cils sont des poils encore plus délicats que les poils de votre tête. Vous savez que vos cheveux ont besoin un amour particulier lorsqu’il est exposé à la chaleur. Les cils sont encore plus importants pour protéger de la chaleur. Cela peut les casser et ruiner leur texture.

chauffé recourbe-cils, qui sont plus chers, prétendent apporter une solution plus forte et durable boucler. Mais si vous avez peu d’expérience, vous pouvez maintenir ce bigoudi sur depuis trop longtemps. Même une seconde trop longue peut endommager vos cils.

Quelque chose Sinon, il faut aussi penser à ajouter de la chaleur, c’est que vous mettez quelque chose de CHAUD. près de vos yeux ! Yowch ! Avez-vous déjà glissé accidentellement lorsque vous étiez en curling ? ou repasser vos cheveux à plat avec un outil de coiffage à chaud et vous brûler ? Imaginez en faisant cela sur votre globe oculaire ou sur la peau délicate autour de votre œil. C’est ça Ce n’est certainement pas un look attrayant, arborant une marque de brûlure près de vos yeux.

Avec recourbement des cils, il est préférable de garder les choses simples. Utilisez le sérum et utilisez un bigoudi traditionnel non chauffé, puis appliquez le mascara.

Et en parlant d’utiliser le recourbe-cils, lisez la suite pour découvrir l’un des meilleurs les erreurs commises par les femmes en recourbant leurs cils !

— Ne serrez pas vos cils trop fort longue

Voici la plus grosse erreur que font les femmes lorsqu’elles se frisent les cils. Et vous êtes probablement en train de le faire sans même vous en rendre compte ! La plupart des femmes utilisent le recourbe-cils avec une force et une intensité telles qu’on pourrait penser qu’elles écrasent un insecte envahissant qui s’est échappé de sous l’évier.

Le Le truc, c’est que lorsque vous achetez un bon recourbe-cils, vous n’aurez pas à appliquer la mort serrez-le ou maintenez-le longtemps. Il suffit d’utiliser une impulsion rapide et une touche légère. Si même un toucher léger et une prise rapide, ne le coupez pas, envisagez de remplacer le coussin votre bigoudi pour obtenir une meilleure boucle. C’est une bonne option si vous avez déjà un bigoudi de haute qualité qui ne coupe pas la moutarde. Mais si votre joueur de curling est un modèle bon marché et que vous l’avez depuis des lustres, il est très certainement temps pour un mise à niveau.

À obtenez la meilleure boucle, vous devez pomper doucement votre bigoudi entre 4 et 8 fois La racine. Relâchez-le et ouvrez-le, puis pompez-le le long des pointes des cils et sur les conseils pour cette grande finition d’une boucle. Vous vous retrouverez avec une courbe plutôt qu’un style rétro à sertir des années 80. Vous ne devriez jamais le maintenir trop enfoncé dur ou trop long. Environ 5 secondes devraient faire l’affaire.

— N’oubliez pas de nettoyer votre recourbe-cils après chaque utilisation

Nous Je l’ai déjà vernie, mais c’est tellement important qu’il vaut la peine d’être détaillé plus loin. Au moins une fois par semaine, vous devez prendre le temps de nettoyer vos cils bigoudi. Utilisez quelque chose qui contient un antiseptique ou qui est antibactérien. Ceux-là les lingettes peuvent vraiment faire l’affaire.

Faire cela régulièrement, par exemple tous les deux jours ou chaque semaine, selon la fréquence vous les utilisez, vous garderez libre et à l’abri d’une infection oculaire hideux. Personne ne veut ressembler à Quasimodo, alors prenez soin de vos cils bigoudi. Ces germes grossiers et l’accumulation de maquillage là-bas peuvent causer une mauvaise infection. Nettoyez-le doucement pour vous assurer que vous enlevez tout.

Si vous utilisez fréquemment un doublure imperméable, il peut être judicieux d’utiliser du maquillage d’abord, puis une lingette antibactérienne pour s’assurer que chaque débris est disparu. Il suffit de le faire avec soin. Vous ne voulez pas endommager la pièce en caoutchouc qui est cruciale pour votre curling.

— Remplacez régulièrement les patins de bigoudi

Tandis que votre recourbe-cils durera un certain temps, ces coussinets de recourbe-cils s’useront au fil du temps. Lorsque c’est le cas, il n’est généralement pas nécessaire de remplacer le bigoudi en entier à moins qu’il ne soit très vieux ou qu’il s’agisse d’un bigoudi de qualité bon marché. Vous pouvez simplement remplacer Ces coussinets. Si vous ne le faites pas et qu’ils s’usent, vous exposerez vos cils à la métal. Ces coussinets sont là pour protéger vos cils. Lorsque vous achetez un cil bigoudi, il doit être livré avec au moins un jeu de coussinets supplémentaires pour que vous puissiez le remplacer eux.

Si ce coussin s’use, il peut casser vos cils ou les couper. Vous ne voulez certainement pas de ce look. Ensuite, vous n’aurez plus rien à boucler. Alors, rends-toi service. Inspecter votre recourbe-cils régulièrement. Si les coussinets semblent usés, remplacez-les immédiatement pour éviter un problème de beauté majeur !

Conclusion

Vous Je ne devrais vraiment pas boucler les cils tous les jours. Cela peut exercer trop d’efforts insister sur vos cils délicats et les abîmer définitivement. Si vous ne voulez pas les cils tombent avant leur âge, limitez votre curling aux occasions spéciales uniquement.

Beaucoup comme pour le maquillage lui-même, nos visages tendres ont besoin du plus grand soin. Parfois ça veut dire prendre un jour de congé. Vous ne porteriez pas un maquillage complet si vous On est restés seuls à la maison toute la journée, n’est-ce pas ? Bien sûr que non !

Prendre prendre soin de vos cils et leur donner une nourriture supplémentaire est le meilleur moyen de Prévenir les problèmes dès maintenant et en cours de route. Utilisez un bon sérum pour les cils pour les infuser avec hydratation et nutrition pour qu’ils restent forts et en bonne santé.

Avec votre recourbe-cils, achetez toujours un recourbe-cils de qualité supérieure qui vous servira bien. Mais N’oubliez pas de le garder propre. Si si vous le négligez, cela peut causer le contour de vos yeux irritation, puis vous devrez vous passer de maquillage pour les yeux jusqu’à ce qu’il disparaisse.

Ne le faites pas utilisez votre recourbe-cils après avoir appliqué votre mascara. Assurez-vous de toujours le faire votre curling avant de l’appliquer et ne jamais chauffer votre outil. Vous pouvez subir une brûlure qui aura l’air aussi grave qu’une infection, peut-être pire.

Et surtout, peu importe à quel point votre recourbe-cils est exceptionnel, maintenez-le bien en vérifiant les tampons qui s’y trouve. Lorsque ces derniers s’usent, ils peuvent causer des dégâts importants jusqu’à vos cils.

Suivez ces règles de recourbe-cils et vous préserverez l’intégrité de votre ligne de cils !

