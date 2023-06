Découvrez les couleurs incontournables de la saison pour sublimer votre garde-robe !

L’automne est à nos portes et l’envie de renouveler notre garde-robe se fait ressentir. Les tendances mode de la saison sont désormais dévoilées et il est temps de faire le point sur les teintes incontournables qui viendront sublimer vos tenues. Des nuances chaudes et rassurantes aux tonalités éclatantes et audacieuses, ces couleurs sauront vous séduire et s’adapter parfaitement à votre style. Alors, plongez sans hésitation dans cet univers chromatique envoûtant et laissez-vous guider par votre instinct fashion pour un look automnal réussi.

Couleurs tendances de la saison : décryptage

Les tendances colorimétriques de la saison sont riches et variées. On retrouve notamment des teintes chaudes et réconfortantes, comme le marron, l’ocre ou encore le terracotta. Ces couleurs évoquent à merveille les ambiances automnales et se marient facilement avec d’autres tons plus vifs. Cette année, on mise aussi sur des nuances vibrantes pour apporter une touche d’énergie à nos tenues : le rouge rubis, le bleu électrique ou encore le vert sapin sont autant de choix audacieux qui donneront du pep’s à votre garde-robe.

Pour intégrer ces couleurs dans votre dressing, pensez aux pièces intemporelles telles que les pulls en maille fine ou les pantalons fluides surmontés d’une petite chemise blanche pour un look sophistiqué mais décontracté. Vous pouvez aussi opter pour des accessoires tels que des sacs à main en cuir texturé ou maintenir vos souliers dans l’univers raffiné qu’est celui de l’automne/hiver 2021/2022.

N’hésitez pas à jouer avec les associations de couleurs originales pour créer un look unique et personnel ! Le mariage entre une robe verte sapin associée à une paire de bottines camel pourrait être très intéressant si vous avez envie d’une ambiance naturelle chic. La combinaison orange-bordeaux rappelant celle du coucher du soleil serait très belle sur un manteau long cet hiver. Et pourquoi ne pas tenter la tendance ultra féminine rose poudré-bordeaux ? Les possibilités sont infinies !

Intégrez les couleurs phares dans votre dressing

Aussi, n’oubliez pas que les accessoires peuvent être de véritables alliés pour intégrer ces couleurs dans votre garde-robe. Optez, par exemple, pour une paire de boucles d’oreilles en rouge rubis ou un sac à main bleu électrique pour donner du pep’s à une tenue plus sobre. Les chaussures sont aussi un élément clé : des bottines marron associées à un pantalon ocre feront merveille, tout comme des escarpins rouges portés avec une robe noire.

Si vous êtes adepte des imprimés, sachez que les motifs ethniques et géométriques sont très en vogue cette saison et se prêtent particulièrement bien aux teintes chaudes et vibrantes. Une blouse bariolée surmontée d’un blazer camel évoquera l’esprit bohème chic, tandis qu’une jupe midi imprimée assortie d’une chemise blanche sera idéale pour une journée au bureau.

Ne sous-estimez jamais le pouvoir d’un beau maquillage ! Cette saison est propice aux rouges à lèvres intenses qui viendront sublimer vos lèvres avec classe et modernité. Le rouge foncé est notamment très tendance en ce moment et se mariera parfaitement avec les couleurs automnales telles que le bordeaux, le brun ou encore l’orange.

La palette chromatique de cette saison regorge de possibilités pour sublimer votre garde-robe ! Il suffit simplement d’oser sortir des sentiers battus en mariant les couleurs avec audace et subtilité.

Associez les couleurs pour un look original

Si vous souhaitez vraiment sortir des sentiers battus, pourquoi ne pas tenter des associations de couleurs originales ? Le bleu et le vert sont une combinaison osée mais très élégante. Associez un pantalon vert sapin avec une chemise bleu ciel, ajoutez-y une paire de chaussures marron clair et vous voilà avec un look qui sort de l’ordinaire !

Le violet et le jaune sont aussi deux teintes qui se marient à la perfection. Osez porter une robe violette assortie à des sandales jaunes pour un effet garanti ! N’hésitez pas non plus à jouer avec les nuances en associant par exemple du rose poudré et du bordeaux ou encore de l’orange brûlé et du beige.

Sachez que ces couleurs peuvent aussi être utilisées pour créer des looks monochromatiques. Optez pour différentes tonalités d’une même couleur afin d’obtenir un effet harmonieux tout en jouant sur les textures : associez par exemple un pull en maille fine avec une jupe en cuir.

Vous l’aurez compris, cette saison est placée sous le signe de la créativité ! Alors n’hésitez pas à expérimenter différentes associations de couleurs pour donner vie à votre tenue quotidienne.

Accessoires indispensables pour sublimer votre tenue

Mais pour que votre tenue soit vraiment parfaite, vous ne devez pas négliger les accessoires. Ce sont eux qui apporteront la touche finale à votre look et le rendront résolument tendance.

Vous devez choisir une sacoche ou un sac à main assorti(e) à vos vêtements. Cette saison, les teintures naturelles sont très en vogue : optez donc pour des couleurs comme le beige ou le marron foncé. Les modèles en cuir souple avec une bandoulière ajustable seront parfaitement adaptés à toutes vos sorties.

Les bijoux ne doivent pas non plus être négligés ! Pour cette saison, on mise sur des pièces originales et colorées. Vous pouvez par exemple porter des boucles d’oreilles dorées agrémentées de pierres semi-précieuses dans les tons bleus ou vert sapin. Côté bracelets, privilégiez des modèles fins et délicats accompagnés d’une montre argentée ou dorée selon vos préférences.

N’oublions pas les chaussures, indispensables pour sublimer votre tenue ! Les bottines en cuir noir restent un grand classique, mais vous pouvez aussi opter pour des chaussures plates aux couleurs flashy telles que du jaune citron ou du rose fuchsia. Pour ajouter une touche sophistiquée à votre ensemble vestimentaire, vous pouvez aussi choisir des escarpins vernis noirs matelassés avec un talon fin.