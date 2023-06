Découvrez les astuces de beauté préférées des célébrités

Plongeons dans l’univers glamour des vedettes et approchons-nous de leurs secrets de beauté les mieux gardés. Ces icônes du monde du cinéma, de la musique et de la mode ont, au fil des années, développé des astuces et des rituels qui les aident à conserver une apparence impeccable et éblouissante. Que ce soit pour fouler le tapis rouge, briller sur scène ou simplement rayonner au quotidien, les célébrités ne lésinent pas sur les moyens pour se mettre en valeur. Curieux de connaître leurs conseils et leurs produits fétiches ? Restez avec nous pour un voyage fascinant à travers les rituels beauté des stars.

Les secrets des stars pour une peau parfaite

Les célébrités sont connues pour leur beauté éblouissante et envoûtante, mais comment font-elles ? Avoir une belle peau est un défi que beaucoup d’entre nous cherchent à relever. Les vedettes ont accès à toutes sortes de traitements coûteux et exclusifs, mais il y a quelques astuces simples qu’elles partagent volontiers.

A lire en complément : Tatouage pour homme sur la main : que faut-il savoir ?

Boire de l’eau est primordial ! Cette habitude apparemment banale peut faire toute la différence entre avoir une peau terne ou rayonnante. L’eau aide à hydrater le corps entier, y compris la peau qui devient plus souple et plus douce. Certaines célébrités comme Beyoncé ou Jennifer Aniston avouent même boire jusqu’à 2 litres d’eau par jour !

Vient l’étape du nettoyage facial : les stars ne dorment jamais sans se démaquiller au préalable. En effet, dormir avec du maquillage obstrue les pores de la peau ce qui provoque des imperfections telles que des boutons ou des points noirs. Pour cela, elles utilisent souvent des huiles naturelles telles que l’huile de coco ou encore le jojoba pour retirer leurs produits cosmétiques.

A lire aussi : Comment est le cliché des reines du shopping ?

Elles sont très vigilantes quant aux produits qu’elles appliquent sur leur visage. Elles privilégient les marques bio et naturelles afin d’éviter tout produit chimique agressif pouvant endommager leur derme sensible.

Cela étant dit, gardons en tête que chaque personne est différente, tant dans son métabolisme que dans la constitution de sa peau. Mais nous pouvons tous suivre ces quelques astuces simples pour avoir une jolie peau et rayonner tout au long de l’année.

Les coiffures tendances des célébrités à essayer chez soi

Avoir une belle coupe de cheveux est un élément clé pour se sentir bien dans sa peau. Les célébrités savent certainement comment obtenir une chevelure parfaite, que ce soit sur le tapis rouge ou dans la vie quotidienne.

La première tendance en matière de coiffure est l’effet retour du brushing. Cette technique consiste à réaliser des boucles volumineuses qui retombent naturellement pour donner l’illusion d’un brushing parfait. Des stars comme Selena Gomez et Margot Robbie sont fans de cette technique simple mais efficace.

Pour celles qui préfèrent les coupes plus courtes, la coupure pixie est aussi très populaire auprès des célébrités. Cette coupe courte et asymétrique a été popularisée par Audrey Hepburn il y a plusieurs décennies, mais elle reste toujours aussi contemporaine aujourd’hui. Emma Watson, Scarlett Johansson ainsi que Jennifer Lawrence ont toutes opté pour cette coupe audacieuse ces dernières années.

Un autre style populaire chez les célébrités est le wavy bob : une version plus courte du look beach waves si prisé ces derniers temps. Cette variante convient à tous types de visages et donne un effet glamour sans effort grâce aux ondulations souples qu’elle crée.

Il ne faut pas oublier les accessoires capillaires ! Les pinces colorées ou encore les serre-têtes ornementaux permettent de sublimer une coiffure en un rien de temps. Vous pouvez vous inspirer des choix de stars telles que Hailey Baldwin, Zendaya ou encore Gigi Hadid pour ajouter une touche d’originalité à votre look.

Les produits de beauté préférés des stars pour un maquillage impeccable

Astuce #3 : Les produits de beauté préférés des stars pour un maquillage impeccable

Pour les célébrités, avoir une peau impeccable est la clé d’un maquillage réussi. Mais comment font-elles pour obtenir ce teint parfait ?

La première étape est l’utilisation d’un nettoyant doux, comme le Cetaphil Gentle Skin Cleanser, utilisé par Zoe Saldana et Kim Kardashian. Ce nettoyant élimine en douceur les impuretés sans agresser la peau.

Les célébrités ne jurent que par le sérum hydratant. Chrissy Teigen utilise le sérum hyaluronique SkinCeuticals H. A Intensifier pour apporter à sa peau une hydratation intense qui lutte contre les signes du vieillissement cutané. Pour Gwyneth Paltrow, rien ne vaut le sérum anti-âge Vintner’s Daughter Active Botanical Serum.

Le fond de teint est aussi crucial dans la routine beauté des célébrités. Meghan Markle opte pour le fond de teint liquide Armani Luminous Silk Foundation tandis qu’Emma Stone préfère celui de Nars Natural Radiant Longwear Foundation.

Mais il ne faut pas oublier l’étape cruciale du contouring ! Le célèbre duo Kardashian-Jenner utilise régulièrement la palette Shade Light Contour Palette de Kat Von D Beauty pour sculpter leur visage avec précision et subtilité.

Aucun look n’est complet sans mascara. Blake Lively adore utiliser le mascara Maybelline Great Lash tandis qu’Ariana Grande opte plutôt pour Benefit Cosmetics They’re Real! Lengthening Mascara.

Les astuces de style des célébrités pour être toujours au top

Au-delà du maquillage, les célébrités ont aussi des astuces de style pour être toujours au top. Pour adopter leur look tendance, il suffit souvent de suivre quelques règles simples.

La première est l’importance d’un bon dressing. Selon Victoria Beckham, avoir un dressing organisé et bien rempli est essentiel pour trouver rapidement la tenue parfaite en fonction de l’occasion. Elle conseille donc d’avoir un bon nombre de basiques intemporels tels que des jeans parfaitement coupés ou une petite robe noire élégante et confortable.

La deuxième règle consiste à choisir les bons accessoires. Les lunettes sont particulièrement importantes puisqu’elles peuvent ajouter une touche finale à n’importe quelle tenue. Jessica Alba adore porter ses modèles préférés signés Oliver Peoples tandis que Ryan Gosling ne quitte jamais sa paire vintage Ray-Ban Wayfarers.

La dernière astuce mais non des moindres : le choix du parfum ! Le parfum peut faire toute la différence dans une tenue selon Jennifer Aniston qui aime porter le sien sur son écharpe ou son pull plutôt que sur sa peau directement.