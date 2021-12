Comment utiliser l’appareil de massage anti-cellulite ?

» data-srcset= »https://www.spectralbody.com/wp-content/uploads/2020/03/Percussion_massager_cellulite_removal-66×66.jpg 66w, https://www.spectralbody.com/wp-content/uploads/2020/03/Percussion_massager_cellulite_removal-100×100.jpg 100w, https://www.spectralbody.com/wp-content/uploads/2020/03/Percussion_massager_cellulite_removal-150×150.jpg 150w, https://www.spectralbody.com/wp-content/uploads/2020/03/Percussion_massager_cellulite_removal-200×200.jpg 200w, https://www.spectralbody.com/wp-content/uploads/2020/03/Percussion_massager_cellulite_removal-300×300.jpg 300w, https://www.spectralbody.com/wp-content/uploads/2020/03/Percussion_massager_cellulite_removal-400×400.jpg 400w, https://www.spectralbody.com/wp-content/uploads/2020/03/Percussion_massager_cellulite_removal-500×500.jpg 500w, https://www.spectralbody.com/wp-content/uploads/2020/03/Percussion_massager_cellulite_removal-600×600.jpg 600w, https://www.spectralbody.com/wp-content/uploads/2020/03/Percussion_massager_cellulite_removal-700×700.jpg 700w, https://www.spectralbody.com/wp-content/uploads/2020/03/Percussion_massager_cellulite_removal-768×768.jpg 768w, https://www.spectralbody.com/wp-content/uploads/2020/03/Percussion_massager_cellulite_removal-800×800.jpg 800w, https://www.spectralbody.com/wp-content/uploads/2020/03/Percussion_massager_cellulite_removal.jpg 1000w » data-sizes= »auto » data-orig-sizes= »(max-width: 600px) 100vw, 600px »>

Découvrez une nouvelle méthode de massage éprouvée qui élimine la cellulite, envoie des ondes de choc dans l’industrie et met les massages et les spas à la porte.

Le masseur à percussion Quantum est un moyen facile à utiliser et rentable de réduire définitivement la cellulite. La cellulite est plus courante qu’on ne le pense et une étude menée aux États-Unis révèle que 98 % des femmes ont manifesté un intérêt pour l’élimination de la cellulite.

Qu’est-ce que la cellulite ?

La cellulite est une affection cutanée inoffensive qui provoque une peau irrégulière et alvéolée sur les hanches, les cuisses, les fesses et l’abdomen. La cellulite est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes et survient lorsque, après la puberté, les œstrogènes commencent à diminuer dans votre corps et que vous commencez à perdre des récepteurs dans les vaisseaux sanguins. Cela entraîne un manque de circulation, d’oxygène et de nutrition dans ces zones problématiques de votre corps et une diminution de la production de collagène.

Les cellules adipeuses deviennent également plus grosses, ce qui les fait saillie à travers le collagène et devient de la cellulite. Cela n’a rien à voir avec votre pourcentage de graisse corporelle et la cellulite n’est pas un signe d’obésité. Un mythe très répandu est que la cellulite n’apparaît que chez les personnes en surpoids ou en mauvaise santé, mais c’est loin d’être vrai.

La cellulite peut également survenir sur des personnes minces et de poids moyen, ce qui signifie qu’elle n’a aucun rapport avec le pourcentage de graisse corporelle.

En ce qui concerne la probabilité de développer de la cellulite, la génétique est à blâmer. Si votre mère et votre grand-mère souffrent de cellulite, vous êtes également sujette aux mêmes conditions.

Se débarrasser de la cellulite en 2021

De nombreuses méthodes nouvelles pour traiter la cellulite ont fait surface au fil des ans. Tout, depuis les appareils de type vide, la sculpture à froid, les méthodes de congélation et les traitements coûteux à base de laser haute puissance nécessitant une anesthésie a été proposée pour traiter la cellulite, mais l’auto-amélioration peut avoir un coût avec ces méthodes.

Certains traitements haut de gamme contre la cellulite sont :

Cellfina, un traitement anti-cellulite de la société privée Merz Pharmaceuticals, coûte entre 4 000 et 6 000$ et fournit des résultats durables, mais il est également accompagné de douleurs, d’ecchymoses et d’instructions de récupération très spécifiques.

La cellulaze est un type de thérapie évasive qui utilise l’énergie laser pour liquéfier et éliminer les poches de graisse indésirable. Il peut coûter 4500$ pour la première zone et 2000$ pour chaque zone supplémentaire. De plus, les patients peuvent présenter des ecchymoses pendant 4 à 6 semaines après le traitement par Cellulaze. En général, on demande aux patients de porter des vêtements de compression pendant 2 semaines jour et nuit, puis les 2 semaines suivantes uniquement la nuit. Il faut généralement 3 mois pour voir les résultats de Cellulaze

Coolsculpting est un moyen non évasif approuvé par la FDA de geler certaines zones de graisse du corps, mais Douglas, dermatologue basé à New York Steinbrech, MD, déclare : « CoolSculpting n’est pas destiné à la cellulite Le , il est destiné à réduire un renflement ferme de graisse sous la peau, pas la peau elle-même. »

L’amélioration de soi peut entraîner des risques de douleur et des coûts élevés avec ces méthodes, de sorte que la plupart des gens recherchent une solution holistique pour guérir la cellulite.

Traitements topiques contre la cellulite qui fonctionnent

Huile de massage de thérapie de percussion de catégorie thérapeutique pour la cellulite

De nombreux types de recherches ont révélé que certaines crèmes et lotions peuvent être des traitements efficaces contre la cellulite. Les produits contenant du rétinol ont fait leurs preuves pour diminuer la cellulite. Les crèmes augmentent également naturellement la production de collagène pour créer une peau plus saine et plus épaisse qui élimine la cellulite, mais aucune n’est créée spécialement pour être utilisée avec les masseurs à percussion.

Vous serez heureux d’apprendre que les douleurs musculaires et articulaires peuvent être traitées avec une régime de massage. Notre mélange harmonieux d’huiles essentielles peut vous aider à réduire la cellulite lorsqu’il est utilisé en tandem avec un appareil de massage à percussion. Le mélange aromatique de lavande, de citron, de basilic et de romarin agit comme par magie pour détendre vos muscles et vos sens tout en obtenant un massage pulsé à partir de n’importe quel appareil de massage. Les éléments d’amande douce et de jojoba agissent immédiatement pour faire des merveilles pour votre peau et amplifier votre éclat naturel. L’huile de massage à percussion a également été reconnue pour adoucir la cellulite et réduire la visibilité des vergetures, des cicatrices et des imperfections sur votre peau.

L’application de l’huile de massage à percussion, développée par des experts Spectral Body et des soins de la peau, a donné des résultats très étonnants lorsqu’elle est associée à un appareil de massage à percussion. Ce nouveau produit a été largement accepté par de nombreux massothérapeutes et professionnels des soins de la peau.

Suppléments que vous devriez prendre pour la cellulite

Huile de poisson

Il n’y a pas de remède de nuit pour la cellulite, mais des suppléments comme l’huile de poisson peuvent aider à réduire la cellulite. L’huile de poisson contient des acides gras oméga-3 riches, qui peuvent aider à la circulation sanguine, à abaisser la tension artérielle et à réduire le cholestérol. Tous ces avantages permettent également de maintenir les parois cellulaires de votre peau en meilleure santé.

Gotu Kola

Cette plante rare est souvent utilisée dans diverses plantes médicinales et est présente dans de nombreux bars à jus à travers le pays. Gotu Kola est connu pour aider la peau flasque et certaines personnes ont signalé une amélioration de leur peau par rapport aux vergetures et à la cellulite.

Vitamine C

Non seulement cette vitamine commune est bonne pour votre système immunitaire, mais c’est aussi une excellente vitamine détoxiquante qui renforce votre peau. Il peut prévenir et traiter les dommages causés par les rayons UV du soleil et joue également un rôle mineur dans la reconstruction du collagène.

Supplément thermogénique Foxy Fit

Ce supplément anti-cellulite est principalement composé d’écorce de saule blanc et de théacrine, qui est un duo dynamique, mettant votre corps dans un état de combustion des graisses de premier ordre. * L’extrait de café vert associé à un régime alimentaire et à l’exercice peut aider à perdre du poids rapide.* Stimuler le métabolisme, brûler les graisses et augmenter l’énergie* — Burn for Her a tout.

Masseurs anti-cellulite

Le massage améliore l’apparence de la cellulite en :

Améliorer la circulation

Rinçage des liquides corporels excédentaires

Promouvoir la circulation sanguine

Mélangement des cellules graisseuses

La méthode traditionnelle consiste à rendre visite à une masseuse locale formée et expérimentée dans les massages anti-cellulite. Les techniques réalisées à la main s’exercent sur les zones touchées de la peau, généralement en pressant et en pinçant les dépôts graisseux de votre corps.

Je ne sais pas pour vous, mais payer plus de 100$ de l’heure à un étranger pour me pincer à plusieurs reprises ressemble à une agonie déchirante.

La solution…

Masseurs à percussion pour cellulite

Le masseur à percussion Quantum est le plus non-évasif, Un moyen facile de respirer pour éliminer les cellules graisseuses depuis le confort de votre canapé de salon.

La technologie de cet appareil utilise jusqu’à 3 300 vibrations en une minute pour créer une circulation sanguine immédiate et évacuer l’excès de liquide corporel, provoquant des secousses de tête.

La thérapie par percussion est totalement indolore et thérapeutique avec des avantages supplémentaires pour la récupération musculaire. Si vous êtes actif ou debout toute la journée, vous pouvez utiliser le masseur à percussion Quantum de différentes manières en utilisant ses 5 vitesses réglables.

Pour de meilleurs résultats, vous pouvez appliquer une fine couche de crème rééquilibrante Muse Delights sur la zone souhaitée de votre corps. Utilisez le QPM pour glisser lentement sur votre corps vers votre cœur dans le sens de la circulation. C’est difficile à expliquer tant que vous ne le ressentez pas de première main, mais le QPM provoque une sensation magique et apaisante partout où il se fait masser.

Depuis que nous avons commencé à vendre ces appareils au grand public et aux professionnels de la santé, nous n’avons pas eu beaucoup clients insatisfaits. Nous offrons une période d’essai sans risque, donc même si au bout d’un mois vous décidez de ne pas vouloir cet appareil, nous vous rembourserons intégralement.

Il y a eu beaucoup d’autres masseurs à percussion habilement déguisés en masseur à percussion quantique, mais ils sont inférieurs et n’ont pas le même coup de poing. Le QPM est conçu avec une poignée à 105 degrés pour que vous puissiez atteindre toutes les zones difficiles d’accès de votre corps. La plupart de ces autres masseurs à percussion sont habilement déguisés en Hypervolts, mais ils sont toujours créés dans une forme en « L » difficile à utiliser soi-même.

Vous pouvez démolir la cellulite avec une précision extrême. Si vous cherchez à économiser de l’argent, ce masseur portatif de 260$ vous fera sérieusement reconsidérer les traitements de 4000$, vous permettant de remettre de l’argent dans vos poches. Le masseur à percussion Quantum sera l’investissement le plus rentable pour votre santé cette année.

Le Trifecta de la cellulite Retrait

Ainsi, l’utilisation de la combinaison de suppléments, une crème topique efficace avec le masseur à percussion, peut éliminer le brouillard lorsqu’il s’agit de traitements contre la cellulite. Alors avant de choisir un traitement qui défie le bon sens, essayez ces 3 produits.