Comment se rattraper pour la première fois ?

Vous prévoyez d’avoir votre tout premier sexe ? Je parie que vous êtes nerveux, mais vous n’êtes pas obligé de l’être. Apprenez à sortir avec quelqu’un pour la première fois.

Que vous ayez déjà embrassé quelqu’un avant ou non, s’embrasser est un peu différent. Il a quelques facettes supplémentaires et demande un peu plus de travail d’équipe, mais c’est beaucoup plus agréable. Et vous pouvez apprendre à sortir avec quelqu’un pour la première fois et en profiter vraiment.

A lire en complément : Comment faire pousser ses sourcils avec de l'ail ?

Je sais que tu as des nerfs à ce sujet. C’est tout à fait naturel et normal.

S’en sortir est une chose vulnérable. Non seulement vous vous connectez avec quelqu’un à un niveau plus physique qu’avant, mais vous vous inquiétez également de faire quelque chose de mal, de vous demander quoi faire de vos mains et de la façon dont ils pensent que cela se passe.

Lire également : Comment s'assurer que le vernis est sec ?

Mais je ne suis pas là pour vous stresser davantage. S’amuser devrait être une expérience amusante. Il n’y a rien de tel que votre première sortie. Ça devrait être passionnant. Vous auriez dû des papillons, mais pas des nerfs anxieux en sueur.

Peu importe votre âge ou votre jeune âge, il n’y a pas de moment parfait pour votre première rencontre. Il n’y a pas d’âge parfait. Le bon moment est différent pour nous tous. Donc, que vous alliez à votre première fête garçon/fille ou que votre premier rendez-vous arrive, espérons-le, ces conseils sur la façon de sortir avec quelqu »un pour la première fois calmeront vos nerfs et vous donneront confiance.

Détendez-vous en vous faisant sortir pour la première fois

Avant d’entrer dans les conseils et les techniques pour avoir votre première séance de maquillage sans aucune expérience, j’ai besoin que vous vous détendez. Je sais que dire à quelqu’un de se détendre est la pire façon de l’aider à se détendre, mais ça l’aidera.

Je sais que j’ai dit que votre premier maquillage devrait être amusant et excitant, mais ce n’est pas grave si ce n’est pas le cas. Ce maquillage ne définira pas pour toujours vos compétences en matière de baisers. Que vous ayez une mauvaise haleine, qu’ils utilisent trop de langue, ou si c’est tout simplement gênant, c’est correct.

C »est la première fois que vous sortez avec quelqu’un, alors ne vous mettez pas trop de pression. Peu importe le nombre de comédies romaniques que vous avez vues, le nombre de fois que vous vous êtes entraînés à vous embrasser sur le bras ou que vous avez cherché des conseils en ligne, votre première fois n’est que cela.

Cela vous apprendra probablement beaucoup de choses. Cela enlèvera sûrement la pression sur chaque maquillage futur. Et ce sera quelque chose dont vous vous souvenez pour plusieurs raisons.

Par exemple, mon premier maquillage a eu lieu quand j’avais 16 ans, près de 17 ans. Certains pourraient me traiter de tardive, mais ça s’est bien passé.

J’ai eu ma première relation avec le même gars avec qui j’ai eu mon premier baiser. J’étais hardcore écrasant sur lui alors quand nous sommes passés d’un simple baiser à faire, j’étais plus que nerveuse et aussi super heureuse, donc je souriais tout le temps. Littéralement en m’embrassant, je n’arrêtais pas de sourire.

Je ne m’en suis même rendu compte que quelques mois plus tard quand il m’a dit que je souriais tout le temps. JE Je pense que c’est une belle histoire maintenant. À l’époque, j’étais tellement nerveuse que je ne faisais même pas attention à ce que je faisais. J’étais tellement préoccupé par ce qui se passait autour de moi.

Et je sais qu’il était plus expérimenté que moi, donc j’étais nerveuse. Je ne savais pas quoi faire de mes mains. Et je suis sûr que je transpirais. Mais, je repense à cette époque et je ne suis ni mortifié ni gêné, mais je pense plutôt que c’était doux.

J’ai partagé cette histoire avec vous pour que vous sachiez que peu importe comment se déroule votre premier maquillage, vous y regarderez certainement avec joie et affection plutôt que de l’embarras.

Comment sortir avec quelqu’un pour la première fois

Avant d »entrer dans les détails de la compréhension de la façon de sortir avec quelqu »un pour la première fois, il y a certaines choses auxquelles vous pouvez vous préparer et d »autres que vous ne pouvez pas.

Tout d’ abord, si la personne que vous allez embrasser a plus d’expérience que vous ou non, n’en a pas. matière. Qu’ils sachent combien d’expérience vous avez eue n’a pas d’importance.

S’embrasser n’est pas une question de pratique. Plus vous le faites, moins vous êtes nerveux, mais les baisers sont personnels. Il n’y a pas de baiser parfait. Ce qu’une personne peut apprécier une autre ne peut pas.

Les baisers sont plus liés à votre connexion avec l’autre personne. Il faut les sentir dehors. Le fait d’être à l’aise et de vous amuser est plus important que ce que vous faites avec vos lèvres, votre langue ou vos mains.

Votre style de baiser change avec chaque personne que vous embrassez, de sorte que les conseils techniques, bien qu’utiles, sont très spécifiques à l’individu. Essayez donc de ne pas trop réfléchir à vos méthodes. Au lieu de cela, ressentez le moment présent. Je vous promets que cela vous conduira à une bien meilleure première défaite que de mettre votre langue ici ou là.

Donc, maintenant que vous avez une vue d’ensemble des choses hors du chemin, voici quelques conseils sur la façon de sortir avec quelqu’un pour la première fois.

#1 Restez au courant de l’hygiène de la bouche et des lèvres. Si vous savez que votre premier maquillage arrive le week-end prochain ou s’il est en l’air, veillez tout de même à garder votre bouche aussi fraîche que possible.

Brossez et appliquez le fil dentaire deux fois par jour Continuez avec votre application de baume à lèvres. Les lèvres sèches et croustillantes ne sont pas sexy, peu importe qui vous embrassez. Et au cas où ce baiser se glisse sur vous, gardez les menthes à portée de main.

#2 Concentrez-vous sur le confort. Ne réfléchissez pas trop à votre sex-appeal ou à votre niveau de compétence. La chose la plus importante à propos de tout maquillage est que vous soyez tous les deux à l’aise. Vous partirez tous les deux en vous sentant bien si vous vous sentez tous les deux à l’aise.

Essayer trop fort d’être quelque chose que vous n’êtes pas ou vous inquiéter trop de la prochaine base vous fera quitter votre jeu. Profitez de l’instant présent et laissez votre instinct prendre le dessus.

#3 Ne soyez pas agressif. Ce conseil s’adressent aux garçons et aux filles. Être trop intense dès le départ n’est pas seulement intimidant, mais il peut gâcher le moment. Une première fois, il ne s’agit pas d’être intense mais doux.

N’y allez pas tout à la fois. Vous n’avez pas besoin de se mordre la lèvre ou de vous coller la langue profondément dans la bouche. Ralentissez. L’accumulation est la moitié de l’excitation. Passez d’un baiser léger à l’ouverture de la bouche avec juste le bout de la langue. Plus que ça, trop tôt, c’est trop.

#4 Lisez l’autre personne. Pour comprendre comment sortir avec quelqu’un pour la première fois, vous devez vous en souvenir avant tout. Le premier contact avec quelqu’un ne concerne pas seulement vous, il s’agit de vous deux. Donc, même si vous disiez à tous vos amis que vous alliez vous amasser pour la première fois, ne le faites pas pour leur plaire.

Lisez la personne que vous embrassez. Le langage corporel vous fera entrer dans l’ambiance. S’ils ne veulent pas qu’un baiser devienne une maquille, vous pourrez le dire. S’ils sont très raides, s’ils se retirent ou hésitent, reculez et demandez-leur Si c’est bon. On ne veut jamais embrasser quelqu’un qui ne veut pas être embrassé.

#5 Making out a des niveaux. S »embrasser peut aller d »un petit baiser doux après un premier rendez-vous à un maquillage au lit. Ne laissez aucune de vos attentes vous mettre en travers. Peut-être que votre personnage de télévision préféré s’est fait un truc au lit sans chemise, cela ne veut pas dire que c’est la bonne chose pour vous.

Votre premier maquillage n’est peut-être pas si intense. Ralentissez les choses et ressentez-les. Faites ce qui est bon pour vous et votre compagnon qui vous embrasse à ce moment-là. Il n »est pas nécessaire de se précipiter à cause de ce que vos amis ont fait, ce que votre coup de cœur pour la télévision a été fait, ou ce que votre véritable béguin a fait.

#6 Prenez-le étape par étape. Normalement, vous ne vous contentez pas d’aller voir quelqu’un et de l’embrasser et de le faire suivre avec un maquillage magique. Ralentissez. Peut-être que vous leur brossez les cheveux du visage ou qu’ils ont mis leur bras autour de vous. Vous effectuez un contact visuel, puis fermez vos yeux et penchez-vous lentement pour ce premier baiser.

Ensuite, éloignez-vous, regardez-vous à nouveau pour sentir les choses et assurez-vous que vous êtes sur la même longueur d’onde, puis vous pouvez vous embrasser avec plus de pression, ouvrir la bouche et même enrouler vos bras autour d’eux ou toucher leur cou. S’en sortir, ce n’est pas tout ou rien.

#7 Gardez-le privé. Tout le monde n’est pas d’accord avec le PDA. Peut-être que se tenir la main est acceptable en public, mais se faire passer devant une foule, votre école ou *yikes* votre famille n’est pas si mignon. Cela ajoute plus de nerfs et de pression et n’est tout simplement pas si romantique.

Non seulement c’est votre première fois, mais c’est la première fois que vous sortez avec cette personne en particulier. Soyez donc respectueux de leurs souhaits comme ils devraient être les vôtres.

#8 Demandez. Le consentement est essentiel quand il s’agit de s’embrasser. Si vous ne pouvez pas dire qu’ils veulent vous embrasser ou que la situation est appropriée, demandez-leur. Je sais que ça peut sembler casser l’ambiance, mais demander et obtenir un oui est bien mieux que de ne pas demander et d’obtenir un non.

Apprendre à sortir avec quelqu »un pour la première fois ne doit pas être aussi angoissant que vous auriez pu vous y attendre, cela peut en fait être amusant. Il suffit de suivre ces étapes, c’est facile et amusez-vous !