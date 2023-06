Comment accorder les motifs de votre costume et de votre chemise

Lorsqu’il s’agit de se constituer une tenue élégante et harmonieuse, le choix des motifs et des couleurs joue un rôle primordial. En effet, un mariage adroit entre les motifs de votre costume et de votre chemise peut sublimer votre allure, tandis qu’une association maladroite peut produire l’effet inverse. Pour éviter les impairs et créer un ensemble cohérent, pensez à bien maîtriser quelques règles de bon goût et d’équilibre visuel. Dans cette optique, pensez à bien assimiler les astuces et conseils pour accorder avec succès les motifs de votre costume et de votre chemise, afin de vous présenter sous votre meilleur jour en toutes circonstances.

Harmoniser les motifs de vos tenues

Pour bien accorder les motifs de votre costume et de votre chemise, il faut connaître les bases d’un tel accord. Rappelez-vous que moins c’est plus : évitez l’excès de motifs pour ne pas surcharger votre tenue. Veillez à ce que la taille des motifs soit équilibrée entre le costume et la chemise. Par exemple, si vous portez un costume avec des rayures assez larges, optez pour une chemise avec des motifs plus petits ou discrets.

De même, assurez-vous que le contraste entre les couleurs du costume et celles de la chemise soit harmonieux. Les tons sombres se marient bien ensemble, tandis qu’une combinaison trop vive pourrait agresser l’œil.

Il ne faut pas donner un aspect brouillon à votre look. N’hésitez pas à ajouter une touche personnelle en jouant sur les textures des différents tissus.

Les motifs incontournables pour votre chemise

C’est pourquoi il faut bien choisir la chemise qui accompagnera votre costume. Les motifs les plus courants pour les chemises sont le vichy, le chevron et la rayure fine. Le motif vichy, avec ses petits carreaux, convient parfaitement aux occasions informelles comme un pique-nique ou une sortie en ville. Le chevron est quant à lui plus adapté aux occasions formelles telles qu’un mariage ou une soirée d’entreprise.

En ce qui concerne les couleurs, il est préférable de rester dans des tons sobres tels que le blanc, le bleu clair ou encore le gris perle. Si vous souhaitez apporter une touche de couleur à votre tenue, optez pour des couleurs pastel comme le rose pâle ou l’aqua.

Il est aussi possible d’opter pour une chemise unie afin de créer un contraste intéressant avec votre costume imprimé. Dans ce cas-là, misez sur des tissus texturés tels que du coton Oxford ou du lin pour ajouter de la profondeur à votre tenue.

N’hésitez pas à jouer avec les contrastes entre vos différents vêtements. Par exemple, si vous portez un costume prince-de-galles gris foncé, une chemise blanche rehaussée par une cravate bordeaux donnera un aspect classe tout en étant original.

Astuces pour un mix de motifs réussi

Pensez à ne pas surcharger votre tenue avec trop de motifs différents. Optez pour un maximum de deux motifs en même temps et veillez à ce qu’ils soient harmonieux ensemble. Si vous portez une chemise rayée, évitez d’ajouter un costume à carreaux, par exemple.

Si vous n’êtes pas sûr(e) de savoir comment combiner vos différents vêtements, demandez l’aide d’un professionnel tel qu’un conseiller en image ou un tailleur. Ces experts sauront vous guider dans le choix des couleurs et des motifs pour créer une tenue élégante et harmonieuse.

L’accord des motifs entre votre costume et votre chemise peut sembler compliqué au premier abord, mais il suffit simplement d’être conscient que chaque motif a son rôle selon l’occasion recherchée ainsi que du choix judicieux de la couleur associée.