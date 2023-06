Adoptez les pièces tendances de la saison avec style : nos conseils

La mode est un univers en perpétuelle évolution, où les tendances se succèdent à un rythme effréné. Chaque saison, de nouvelles pièces, couleurs et matières s’invitent dans les collections des créateurs et sur les étals des boutiques. Pour les fashionistas et les adeptes du style, il peut être difficile de s’y retrouver et de faire les bons choix pour rester à la pointe de la mode. Heureusement, des conseils avisés permettent d’adopter les pièces tendances de la saison avec brio, en évitant les faux pas et en sublimant sa silhouette. Dans cet esprit, voici quelques astuces pour composer une garde-robe stylée et moderne, en toute simplicité.

Mode : les tendances incontournables de la saison

Cet automne-hiver, les tendances mode sont multiples et variées. Les imprimés animaliers font un retour en force, avec des motifs léopard ou serpent qui se déclinent sur toutes sortes de pièces : jupes, vestes, bottines… On trouve aussi des tenues inspirées du style western avec des franges, du daim et des chemises à carreaux. Le vinyle est une matière très présente cette saison pour apporter une touche rock à sa garde-robe grâce à ses pantalons moulants ou ses blousons cintrés.

N’oublions pas non plus le tailleur-pantalon revisité dans sa version oversize qui permet de jouer avec les volumes pour un look chic et décontracté. La couleur phare de cet hiver est sans nul doute le rouge bordeaux qui se marie parfaitement aux tons foncés comme le noir ou le bleu marine.

Dès lors qu’on a identifié ces tendances phares, il ne reste plus qu’à les adapter selon son propre style. Pensez à bien garder en tête que la mode doit être avant tout personnelle pour refléter au mieux notre personnalité et notre humeur du jour ! Pour éviter tout faux pas stylistique cependant, pensez à bien respecter certaines règles : privilégier l’équilibre et la sobriété dans sa tenue lorsque l’on opte pour une pièce forte comme un vêtement imprimé ou coloré par exemple ; miser sur les accessoires judicieusement choisis : sacs élégants, bijoux discrets mais sophistiqués ; mixer subtilement uniformités contemporaines et classiques intemporels… etc.

Pour porter les pièces tendances avec assurance, il faut avant tout se sentir à l’aise dans ce que l’on porte. Pas question de sacrifier son confort au nom de la mode ! Pensez à bien veiller à être bien proportionné en choisissant une taille adaptée et des coupes avantageuses. Adopter les pièces tendances de la saison, c’est avant tout une question d’équilibre et d’audace mesurée pour trouver le juste milieu entre style affirmé et élégance sobre qui vous rendra irrésistible en toutes occasions.

Adapter les tendances mode à son propre style

Pensez à bien trouver le juste équilibre entre les tendances et votre propre style pour être au top cet automne-hiver. Pour cela, il faut s’inspirer des dernières collections de nos marques préférées tout en gardant à l’esprit ce qui nous correspond vraiment.

Pour celles qui souhaitent adopter la tendance western, on peut commencer par ajouter une touche d’imprimé python sur un simple chemisier blanc ou encore porter une jolie paire de bottines noires ornées de franges. Les plus téméraires pourront oser les accessoires cowboy comme un chapeau marron ou des boucles d’oreilles en forme de fer à cheval.

Si vous préférez le vinyle, optez plutôt pour une jupe trapèze noire associée à un pull fin col roulé et des bottines hautes en cuir pour mettre en valeur votre silhouette. On évite donc le total look vinyle sous peine de ressembler plus à Catwoman qu’à une fashionista avertie !

Le tailleur-pantalon oversize quant à lui se porte avec élégance et simplicité dans sa version monochrome : on associe donc le blazer XXL bordeaux avec un pantalon droit taille haute noir ainsi que des escarpins vernis. Le rouge bordeaux étant déjà assez présent dans cette tenue, on opte pour des bijoux fins dorés assortis plutôt que trop voyants.

Si l’on souhaite adopter l’imprimé animalier sans tomber dans le too much, mieux vaut miser sur une pièce forte associée à du basique : par exemple une jupe léopard avec un pull noir, une chemise serpent glissée sous un blazer cintré ou encore des bottines léopard portées avec un jean brut taille haute.

Pour adopter les tendances mode de la saison sans faire de faux pas, il suffit de trouver l’équilibre parfait entre pièces fortes et basiques intemporels. Il est possible d’oser des accessoires plus originaux tout en restant fidèle à son propre style.

Les accessoires à privilégier pour parfaire sa tenue

Pour parfaire sa tenue, pensez à ne pas négliger les accessoires. Ils permettent en effet de donner du style à une tenue basique et d’apporter cette touche personnelle qui fait toute la différence. En matière de sacs à main, on privilégie cette saison le format mini pour un effet plus sophistiqué. Le sac bandoulière est aussi très tendance et pratique pour pouvoir transporter ses affaires facilement tout en gardant les mains libres.

Côté bijoux, on craque sans hésiter sur les boucles d’oreilles pendantes XXL, qu’elles soient dorées ou argentées. Elles apportent une touche glamour à n’importe quelle tenue et sont parfaitement adaptées aux soirées élégantes comme aux looks décontractés du quotidien.

Les amateurs de foulards seront ravis puisqu’ils sont toujours aussi présents dans les collections automne-hiver 2021-2022 ! On peut notamment opter pour des modèles en laine avec des motifs géométriques ou encore des imprimés animaliers plus discrets comme le léopard ou le zèbre.

Côté chaussures, la bottine reste LA paire incontournable cet automne-hiver : plates ou à talons carrés selon nos envies et nos habitudes vestimentaires. Les escarpins pointus font aussi leur grand retour sur le devant de la scène mode pour un look chic et féminin.

Avec ces quelques astuces simples mais efficaces, vous êtes prête à adopter toutes les pièces tendances de la saison avec style ! N’oubliez pas que la mode doit avant tout être un plaisir personnel, alors n’hésitez pas à jouer avec les couleurs et les imprimés pour trouver votre propre style. Et souvenez-vous : le plus important est de se sentir bien dans ses vêtements pour rayonner chaque jour.

N’oublions pas l’importance de la superposition. Cette technique consiste à porter plusieurs couches de vêtements pour créer un look original et frais. Cet automne-hiver 2021-2022, on peut ainsi miser sur une chemise oversize portée par-dessus un pull col roulé ou encore sur une robe portée avec un jean slim noir. Les manteaux longs sont aussi des alliés de choix pour jouer avec les superpositions : on peut notamment les associer à des robes fluides ou même à des shorts en cuir.

Adopter les pièces tendances de la saison ne doit pas être synonyme de prise de risque inconsidérée. En suivant ces quelques astuces simples mais efficaces, vous êtes certaine d’arborer fièrement toutes les dernières modes sans perdre votre propre style en route ! N’hésitez donc pas à vous inspirer de nos conseils pour composer vos looks du quotidien et afficher votre personnalité haute en couleur. Laissez parler votre créativité et surtout…