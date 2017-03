Inauguration de la boutique UGG à Paris

Style Papers était hier soir à l’inauguration de la toute première boutique Ugg à Paris dans le Marais. La chanteuse Inna Modja y a donné un concert intimiste , sa voix chaude et sensuelle accompagnait à la perfection la collection hiver 2012 de la marque qui ne manque pas de féminité et de confort. C’est certain, les bottes de la célèbre marque Australienne restent tendance…contre vents et marées. Vivement le grand froid !

Boutique Ugg Australia

26, rue Vieille de Temple

75004 Paris