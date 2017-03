Comment soigner son regard en 30 minutes ?

Rides, cernes, poches vous guettent ? N’ayez pas peur, Style Papers vous dévoile ses secrets pour un regard frais et pétillant !

1. Dégonflez votre regard

Massez les paupières de l’intérieur vers l’extérieur. Un geste à répéter tous les matins pour un résultat efficace. Ensuite, posez sous les yeux des compresses imbibées de camomille pendant 5 minutes environ.

2. Appliquez un soin contour des yeux

Une fois les poches apaisées, appliquez un soin spécial contour des yeux. Mais attention, pas n’importe comment !

- Dans un premier temps, du bout des doigts, tapotez la crème sur la paupière inférieure. Faites de même sur la paupière extérieure. Puis, lissez de l’intérieur vers l’extérieur. Répétez l’opération sous les sourcils.

- Dans un second temps, du bout des doigts, sur l’ensemble des paupières, effectuez des petites pressions.

3. Apportez une touche de lumière au regard

Avant toute chose, appliquez un anticerne sur les paupières inférieures. N’oubliez pas de choisir un anticerne plus clair que la carnation de votre peau avec une pointe de jaune pour atténuer l’effet violacé. Ensuite, côté maquillage, choisissez toujours une ombre à paupières proche de la couleur de votre iris. De plus, privilégiez des teintes Nude qui illuminent et réchauffent le regard. Et pour finir, utilisez un mascara gaînant ainsi qu’un recourbe-cils… Cela ouvrira votre œil et agrandira votre regard.

Et voilà le résultat : un regard frais et pétillant dès le réveil !